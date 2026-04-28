Suriye'deki Saydnaya Hapishanesi'ne ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler paylaşıldı | Video

28 Nisan 2026 | 12:02

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin en bilinen işkence merkezlerinden biri olan binlerce kişinin hayatını kaybettiği Saydnaya Hapishanesi'ne ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kimliği belirlenemeyen kişilerce sosyal medyada paylaşılan ve güvenlik kameralarına ait olduğu değerlendirilen görüntülerde, cezaevi içerisindeki farklı bölümler yer alıyor.

Kayıtlarda bir bekleme odası ile kamera izleme merkezi olduğu iddia edilen alanlar dikkati çekiyor.

Görüntülerin bir bölümünde, bekleme odası olarak nitelendirilen kapalı bir alanda 20'den fazla kişinin zemine çömelmiş halde bekletildiği görülüyor.

Başları öne eğik şekilde duran kişilerin dar bir alanda birbirlerine yakın halde konumlandırıldığı kayıtlara yansıyor.

Paylaşılan bir diğer görüntüde ise çok sayıda monitörün bulunduğu bir oda yer alıyor. Farklı açılardan gelen kamera kayıtlarının eş zamanlı izlendiği bu alanın, cezaevi yönetim merkezi olduğu değerlendiriliyor.

Görüntülerin, eski rejimin çöküşü ve hapishanenin kontrolünün kaybedilmesinden önceki son günlere ait olduğu iddia ediliyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Suriye’deki Saydnaya Hapishanesi’ne ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler paylaşıldı | Video 04:47
Suriye'deki Saydnaya Hapishanesi'ne ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler paylaşıldı | Video 28.04.2026 | 11:58
Endonezya’da tren kazası: 14 ölü, 84 yaralı | Video 04:37
Endonezya'da tren kazası: 14 ölü, 84 yaralı | Video 28.04.2026 | 11:10
Kerkük’te freni boşalan kamyon 35 aracı ezdi: 7 ölü 05:19
Kerkük’te freni boşalan kamyon 35 aracı ezdi: 7 ölü 27.04.2026 | 10:36
Japonya’da 6.2 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 00:41
Japonya’da 6.2 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 27.04.2026 | 08:19
ABD Başkanı Trump’ın programında ateş açan saldırgan kamerada | Video 00:14
ABD Başkanı Trump'ın programında ateş açan saldırgan kamerada | Video 26.04.2026 | 07:55
ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı programda silah sesi paniği | Video 03:17
ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı programda silah sesi paniği | Video 26.04.2026 | 07:50
Guatemala’da dağcıların tırmandığı yanardağ patladı | Video 01:45
Guatemala'da dağcıların tırmandığı yanardağ patladı | Video 23.04.2026 | 14:27
İran, Hürmüz Boğazı’nda 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı | Video 02:19
İran, Hürmüz Boğazı’nda 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı | Video 23.04.2026 | 09:21
Uydu görüntüleri, İsrail’in saldırıları sonucu Gazze’de oluşan yıkımın boyutunu gözler önüne serdi | Video 00:31
Uydu görüntüleri, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de oluşan yıkımın boyutunu gözler önüne serdi | Video 22.04.2026 | 15:39
Japonya’da 7,5 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı | Video 00:40
Japonya'da 7,5 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı | Video 20.04.2026 | 12:10
ABD ordusunun vurduğu İran bandıralı gemi kamerada | Video 00:35
ABD ordusunun vurduğu İran bandıralı gemi kamerada | Video 20.04.2026 | 08:00
Londra’da araç sürücüsü yayaların arasına daldı | Video 00:08
Londra’da araç sürücüsü yayaların arasına daldı | Video 20.04.2026 | 07:47
Çin’den insansı robotlardan maraton şovu... Dünya rekorunu kırdı | Video 04:04
Çin'den insansı robotlardan maraton şovu... Dünya rekorunu kırdı | Video 19.04.2026 | 15:59
Endonezya’da helikopter düştü: 8 ölü | Video 02:10
Endonezya'da helikopter düştü: 8 ölü | Video 17.04.2026 | 10:55
Rusya, gece boyu Ukrayna’yı vurdu: 1’i çocuk 17 ölü | Video 02:51
Rusya, gece boyu Ukrayna'yı vurdu: 1'i çocuk 17 ölü | Video 16.04.2026 | 12:13
ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu: 2 ölü | Video 00:19
ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu: 2 ölü | Video 14.04.2026 | 08:26
Donald Trump’ın eşi Melania Trump, Jeffrey Epstein hakkında ilk kez konuştu | Video 03:56
Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Jeffrey Epstein hakkında ilk kez konuştu | Video 10.04.2026 | 11:27
Meksika’daki petrol rafinerisinde yangın | Video 02:17
Meksika’daki petrol rafinerisinde yangın | Video 10.04.2026 | 08:23
Filipinler’deki Taal ve Kanlaon yanardağlarında patlama | Video 01:43
Filipinler'deki Taal ve Kanlaon yanardağlarında patlama | Video 09.04.2026 | 10:00
SON DAKİKA: Ateşkes sonrası İsrail’den Lübnan’a yeni saldırı! A Haber katliam noktasından canlı yayında | Video 31:54
SON DAKİKA: Ateşkes sonrası İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı! A Haber katliam noktasından canlı yayında | Video 08.04.2026 | 16:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA