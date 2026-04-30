Güney Kore'de apartman yangını: 2 ölü, 6 yaralı | Video

30 Nisan 2026 | 15:54

Güney Kore'nin Uiwang şehrindeki bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Güney Kore facia gibi bir yangına sahne oldu. Başkent Seul yakınlarındaki Uiwang şehrinde bulunan 20 katlı bir apartmanın 14'üncü katında yerel saatle 10.30 sıralarında henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yangın yaklaşık 2 saatlik çabanın ardından söndürülebildi. Yapılan ilk incelemelerde 60'lı yaşlarındaki bir erkeğin yangının başladığı anlarda yaşadığı daireden aşağıya düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı kişinin 50'li yaşlarındaki eşi ise birlikte yaşadıkları dairede ölü olarak bulundu. Dairede bulunan bir not intihar şüphesine yol açarken, yangında 6 kişinin de yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
Son dakika | Sumud Filosu aktivistleri canlı yayında | Video 28:35
Son dakika | Sumud Filosu aktivistleri canlı yayında | Video 30.04.2026 | 08:22
Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail saldırısı kamerada | Video 00:41
Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırısı kamerada | Video 30.04.2026 | 08:17
Küresel Sumud Filosu’na İsrail’den yasadışı müdahale | Video 10:44
Küresel Sumud Filosu'na İsrail'den yasadışı müdahale | Video 30.04.2026 | 07:50
Meksika’da kartelin lider kadrosundan Flores Silva yakalandı | Video 01:00
Meksika'da kartelin lider kadrosundan Flores Silva yakalandı | Video 28.04.2026 | 15:04
İspanya’da depo yangınında ateş hortumu çıktı | Video 01:17
İspanya'da depo yangınında ateş hortumu çıktı | Video 28.04.2026 | 14:16
Suriye’deki Saydnaya Hapishanesi’ne ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler paylaşıldı | Video 04:47
Suriye'deki Saydnaya Hapishanesi'ne ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler paylaşıldı | Video 28.04.2026 | 11:58
Endonezya’da tren kazası: 14 ölü, 84 yaralı | Video 04:37
Endonezya'da tren kazası: 14 ölü, 84 yaralı | Video 28.04.2026 | 11:10
Kerkük’te freni boşalan kamyon 35 aracı ezdi: 7 ölü 05:19
Kerkük’te freni boşalan kamyon 35 aracı ezdi: 7 ölü 27.04.2026 | 10:36
Japonya’da 6.2 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 00:41
Japonya’da 6.2 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 27.04.2026 | 08:19
ABD Başkanı Trump’ın programında ateş açan saldırgan kamerada | Video 00:14
ABD Başkanı Trump'ın programında ateş açan saldırgan kamerada | Video 26.04.2026 | 07:55
ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı programda silah sesi paniği | Video 03:17
ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı programda silah sesi paniği | Video 26.04.2026 | 07:50
Guatemala’da dağcıların tırmandığı yanardağ patladı | Video 01:45
Guatemala'da dağcıların tırmandığı yanardağ patladı | Video 23.04.2026 | 14:27
İran, Hürmüz Boğazı’nda 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı | Video 02:19
İran, Hürmüz Boğazı’nda 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı | Video 23.04.2026 | 09:21
Uydu görüntüleri, İsrail’in saldırıları sonucu Gazze’de oluşan yıkımın boyutunu gözler önüne serdi | Video 00:31
Uydu görüntüleri, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de oluşan yıkımın boyutunu gözler önüne serdi | Video 22.04.2026 | 15:39
Japonya’da 7,5 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı | Video 00:40
Japonya'da 7,5 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı | Video 20.04.2026 | 12:10
ABD ordusunun vurduğu İran bandıralı gemi kamerada | Video 00:35
ABD ordusunun vurduğu İran bandıralı gemi kamerada | Video 20.04.2026 | 08:00
Londra’da araç sürücüsü yayaların arasına daldı | Video 00:08
Londra’da araç sürücüsü yayaların arasına daldı | Video 20.04.2026 | 07:47
Çin’den insansı robotlardan maraton şovu... Dünya rekorunu kırdı | Video 04:04
Çin'den insansı robotlardan maraton şovu... Dünya rekorunu kırdı | Video 19.04.2026 | 15:59
Endonezya’da helikopter düştü: 8 ölü | Video 02:10
Endonezya'da helikopter düştü: 8 ölü | Video 17.04.2026 | 10:55

