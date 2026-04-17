Endonezya'da helikopter düştü: 8 ölü | Video 17 Nisan 2026 | 11:08 Endonezya'nın Batı Kalimantan bölgesinde bir helikopterin düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Batı Kalimantan bölgesine bağlı Melawi'de plantasyon alanından havalanan Airbus H130 tipi helikopter ile kalkıştan kısa süre sonra irtibat kesildi. Bölgeye arama-kurtarma ekipleri gönderildi. Helikopterin dik ve ormanlık bir alanda düştüğü tespit edildi. Helikopterdeki 6 yolcu ve 2 mürettebat üyesinin hayatını kaybettiği açıklandı. Helikopterin kalkış yaptığı plantasyon alanının, Endonezyalı palmiye yağı şirketi Citra Mahkota'ya, helikopterin ise Matthew Air Nusantara şirketine ait olduğu aktarıldı.Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.