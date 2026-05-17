Tayland’da hemzemin geçit faciası kamerada: 8 ölü | Video

17 Mayıs 2026 | 17:23

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta hemzemin geçitten geçen bir yük treninin hem yolcu otobüsüne çarpması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybederken, 20’den fazla kişi yaralandı.