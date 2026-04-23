Video Dünya İran, Hürmüz Boğazı’nda 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı | Video
23 Nisan 2026 | 09:23

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı’nda 2 gemiye el konulan operasyonların görüntülerini yayınladı.

ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası sürerken, Tahran yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı'nda 2 gemiye el konulan operasyonların görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, DMO güçlerinin botlarla gemilere yaklaştığı ve silahlı DMO askerlerinin gemilerin kontrolünü ele geçirdiği görüldü.

DEVRİM MUHAFIZLARI 2 GEMİYE EL KONULDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
DMO'dan daha önce yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'nda 2 gemiye el konulduğu belirtilerek, "MSC-Francesca (siyonist rejimle bağlantılı) ve 'Epaminondas' adlı 2 farklı gemi, gerekli izinler olmadan ve deniz güvenliği sistemlerini manipüle ederek seyir güvenliğini tehlikeye attıkları için DMO Deniz Kuvvetleri tarafından durdurulmuş ve İran kıyılarına yönlendirilmiştir" denilmişti.
