Rusya, gece boyu Ukrayna'yı vurdu: 1'i çocuk 17 ölü | Video

Rusya, gece boyu Ukrayna'yı vurdu: 1'i çocuk 17 ölü | 16 Nisan 2026 | 12:25 Rus ordusunun gece boyu Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar sonucu 1'i çocuk olmak üzere 17 kişi hayatını kaybetti.

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu, gece boyu Ukrayna'yı füze ve insansız hava araçları ile hedef aldı. Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper yaptığı açıklamada, 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin de yaralandığını ifade etti. Kiev Savcılığından yapılan açıklamada ise Rus saldırıları sonucu 12 yaşındaki bir çocuk da dahil olmak üzere 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 54 kişinin yaralandığı aktarıldı. Dnipro Bölge Askeri İdaresi Başkanı Oleksandr Ganzha ise Dnipro'ya yönelik saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Zaporijya'da bir apartmana gerçekleştirilen saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha yaptığı açıklamada, "Rusya Ukrayna'ya karşı yaklaşık 700 dron, onlarca balistik ve seyir füzesiyle kitlesel bir terör saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı öncelikle sivilleri hedef aldı. Bu tür saldırılar normalleştirilemez. Bunlar durdurulması ve faillerinin hesap vermeye zorlanması gereken savaş suçlarıdır. Uluslararası toplumu acil eylemde bulunmaya çağırıyoruz. Saldırgana yönelik baskıyı artırmak için gerekli tüm kararların engellenmesine son verilmelidir. Rusya'ya karşı yaptırımları veya Ukrayna'ya destek paketlerini ertelemek ters etkiye yol açıyor ve tehlikelidir. Kritik kararlarda bir gün daha eylemsiz kalınması, yanlış sinyaller gönderir ve saldırganı savaşı sürdürmeye, uzatmaya ve genişletmeye teşvik eder. Rus terörüne en uygun cevap, Rus terör rejiminin liderliği için adaletin kaçınılmazlığıdır" ifadelerini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile açıklamasında, Rusya'nın yaklaşık 700 İHA ile 19 balistik ve seyir füzesi ateşlediğini, 636 İHA ve füzelerin bir kısmının düşürüldüğü bilgisini paylaştı.