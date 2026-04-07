12 saatlik aranın ardından İran’dan İsrail’e yeni füze saldırısı | Video 07.04.2026 | 07:39 İsrail ordusu, İran'ın yaklaşık 12 saatlik aradan sonra gerçekleştirdiği ilk füze saldırısı nedeniyle ülkenin güneyinde sirenlerin çaldığını açıkladı. İlk belirlemelere göre, saldırının herhangi bir yaralanmaya yol açmadığı bildirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İran'dan İsrail'e bir misilleme daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamaya göre; İran yaklaşık 12 saatlik aranın ardından İsrail'e yeni bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Ülkenin güneyindeki Beerşaba şehri ve çevresindeki bölgelerde sirenler çalarken, saldırının ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanmaya yol açmadığı bildirildi.



İran'ın İsrail'e yaptığı son misillemenin, IDF'nin Tahran rejimine ait hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgasının tamamlandığını duyurmasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.