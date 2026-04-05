Son dakika... ABD'nin İran topraklarındaki kayıp pilot operasyonu kamerada | Video

05.04.2026 | 08:38

Son dakika haberleri... ABD Başkanı Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıkladı. Trump, pilotun yaralı olduğunu belirterek, "Pilotumuz için düzinelerce uçak gönderdik. Tarihimizin en cesur operasyonu." dedi.