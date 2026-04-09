Filipinler'deki Taal ve Kanlaon yanardağlarında patlama | Video
09.04.2026 | 10:00

Filipinler’in Kanlaon Yanardağı ile Taal Yanardağı Ana Krateri’nde patlama meydana gelirken, Taal’da oluşan volkanik kül ve duman bulutu 300 metre yüksekliğe ulaştı.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (PHIVOLCS-DOST), ülkedeki Kanlaon Yanardağı ile Taal Yanardağı Ana Krateri'nde volkanik hareketlilik yaşandığını duyurdu. PHIVOLCS-DOST'tan yapılan açıklamaya göre; Kanlaon Yanardağı yerel saatle 06.24 ile 06.29 arasında kül püskürttü. Oluşan volkanik kül ve duman bulutu bin 200 metre yükseğe ulaşırken, gece yarısından bu yana dağın toplam 4 kez kül püskürttüğü kaydedildi. Kanlaon Yanardağı için yapılan 2'nci seviye güvenlik uyarısının yürürlükte kalmayı sürdürdüğü ifade edildi.

TAAL YANARDAĞI İÇİN YAPILAN 1'İNCİ SEVİYE GÜVENLİK UYARISININ HALA YÜRÜRLÜKTE
Taal Yanardağı Ana Krateri'nde ise yerel saatle 10.20 ile 10.22 arasında patlama meydana geldi. Oluşan volkanik kül ve duman bulutunun 300 metre yüksekliğe ulaştığı kaydedildi. Taal Yanardağı için yapılan 1'inci seviye güvenlik uyarısının hala yürürlükte olduğu aktarıldı. Her iki doğa olayı da PHIVOLCS-DOST kameralarına anbean yansıdı.
Filipinler'deki Taal ve Kanlaon yanardağlarında patlama | Video 09.04.2026 | 10:00
SON DAKİKA: Ateşkes sonrası İsrail’den Lübnan’a yeni saldırı! A Haber katliam noktasından canlı yayında | Video 31:54
SON DAKİKA: Ateşkes sonrası İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı! A Haber katliam noktasından canlı yayında | Video 08.04.2026 | 16:09
Panama’daki köprüde yangın paniği: En az 1 ölü, 2 yaralı | Video 00:31
Panama’daki köprüde yangın paniği: En az 1 ölü, 2 yaralı | Video 07.04.2026 | 09:18
12 saatlik aranın ardından İran’dan İsrail’e yeni füze saldırısı | Video 00:51
12 saatlik aranın ardından İran’dan İsrail’e yeni füze saldırısı | Video 07.04.2026 | 07:39
İnsanlık tarihinde bir ilk: ’Artemis 2’ en uzak mesafe rekorunu kırdı | Video 01:34
İnsanlık tarihinde bir ilk: 'Artemis 2' en uzak mesafe rekorunu kırdı | Video 07.04.2026 | 07:39
İran’dan İsrail’in Hayfa kentine misilleme saldırısı: 2 ölü | Video 00:16
İran’dan İsrail’in Hayfa kentine misilleme saldırısı: 2 ölü | Video 06.04.2026 | 07:45
ABD ve İsrail’den Tahran’a yeni saldırılar: En az 13 ölü 00:57
ABD ve İsrail’den Tahran’a yeni saldırılar: En az 13 ölü 06.04.2026 | 07:38
Bakan Fidan, Suriye’de | Video 00:25
Bakan Fidan, Suriye’de | Video 05.04.2026 | 16:12
Son dakika... ABD’nin İran topraklarındaki kayıp pilot operasyonu kamerada | Video 07:13
Son dakika... ABD'nin İran topraklarındaki kayıp pilot operasyonu kamerada | Video 05.04.2026 | 08:38
Bahreyn’e yapılan İran saldırıları yangına yol açtı | Video 00:32
Bahreyn’e yapılan İran saldırıları yangına yol açtı | Video 05.04.2026 | 08:02
Afganistan’da 5,9 büyüklüğünde deprem: 8 ölü | Video 01:12
Afganistan’da 5,9 büyüklüğünde deprem: 8 ölü | Video 04.04.2026 | 13:01
İran, ABD’ye ait A-10 savaş uçağının vurulma görüntüsünü yayınlandı | Video 00:05
İran, ABD’ye ait A-10 savaş uçağının vurulma görüntüsünü yayınlandı | Video 04.04.2026 | 12:25
Rusya’da yolcu treni raydan çıktı: 24 yaralı | Video 00:08
Rusya'da yolcu treni raydan çıktı: 24 yaralı | Video 03.04.2026 | 12:23
Meksika’da küçük uçak düştü: 4 ölü | Video 00:19
Meksika'da küçük uçak düştü: 4 ölü | Video 03.04.2026 | 10:39
İran ABD’nin F-35 savaş uçağını düşürdü mü? İşte düşürüldüğü iddia edilen F-35’in enkaz görüntüleri! | Video 02:09
İran ABD'nin F-35 savaş uçağını düşürdü mü? İşte düşürüldüğü iddia edilen F-35'in enkaz görüntüleri! | Video 03.04.2026 | 08:57
Kıbrıs’ta Rum tarafından çirkin saldırı! Sivillere taş ve patlayıcı madde atıldı | Video 00:58
Kıbrıs’ta Rum tarafından çirkin saldırı! Sivillere taş ve patlayıcı madde atıldı | Video 02.04.2026 | 15:27
Burundi’de mühimmat deposunda korkutan patlama: 13 ölü, 57 yaralı | Video 00:30
Burundi'de mühimmat deposunda korkutan patlama: 13 ölü, 57 yaralı | Video 02.04.2026 | 10:38
New York’ta mest eden manzara: ’Pembe Ay’ geceyi böyle aydınlattı | Video 00:54
New York'ta mest eden manzara: 'Pembe Ay' geceyi böyle aydınlattı | Video 02.04.2026 | 09:48
Endonezya’da 7.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı | Video 02:41
Endonezya'da 7.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı | Video 02.04.2026 | 08:43
Son dakika... Endonezya’da 7.4 büyüklüğünde deprem anı kamerada | Video 02:41
Son dakika... Endonezya'da 7.4 büyüklüğünde deprem anı kamerada | Video 02.04.2026 | 08:35

