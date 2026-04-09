Filipinler'deki Taal ve Kanlaon yanardağlarında patlama | Video 09.04.2026 | 10:00

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (PHIVOLCS-DOST), ülkedeki Kanlaon Yanardağı ile Taal Yanardağı Ana Krateri'nde volkanik hareketlilik yaşandığını duyurdu. PHIVOLCS-DOST'tan yapılan açıklamaya göre; Kanlaon Yanardağı yerel saatle 06.24 ile 06.29 arasında kül püskürttü. Oluşan volkanik kül ve duman bulutu bin 200 metre yükseğe ulaşırken, gece yarısından bu yana dağın toplam 4 kez kül püskürttüğü kaydedildi. Kanlaon Yanardağı için yapılan 2'nci seviye güvenlik uyarısının yürürlükte kalmayı sürdürdüğü ifade edildi.Taal Yanardağı Ana Krateri'nde ise yerel saatle 10.20 ile 10.22 arasında patlama meydana geldi. Oluşan volkanik kül ve duman bulutunun 300 metre yüksekliğe ulaştığı kaydedildi. Taal Yanardağı için yapılan 1'inci seviye güvenlik uyarısının hala yürürlükte olduğu aktarıldı. Her iki doğa olayı da PHIVOLCS-DOST kameralarına anbean yansıdı.