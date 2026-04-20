Video Dünya Londra’da araç sürücüsü yayaların arasına daldı | Video
Londra’da araç sürücüsü yayaların arasına daldı | Video

Londra’da araç sürücüsü yayaların arasına daldı | Video

20 Nisan 2026 | 07:50

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir kadın sürücü, aracıyla yayaların arasına daldı. Olay sonucu ağır yaralanan ve sosyal medya ünlüsü olduğu düşünülen bir kadın ağır yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Pazar günü sabaha yakın saatlerde Londra'da popüler gece mekanlarının bulunduğu Argyll Sokağı üzerinde bir kadın sürücü, iddialara göre aracını tartıştığı bir kadının üzerine sürdü. Acil durum ekipleri, yerel saatle sabah 04.30'da bir aracın yayalara çarptığı yönünde çağrı aldı. Olay sonucu aracın altında kalan kadın yaşam mücadelesi verirken, orada bulunan bir adam da yaralandı. Aracın önünde yer alan kadının yere savrularak aracın altında sıkıştığını, çevredekilerin ise yardım için koşuşturduğu görüldü. Olay sırasında bir elektrikli scooterı aktif hale getirmeye çalıştığı görülen bir adam da kendini olayın ortasında bularak yan tarafa savruldu. Olay öncesinde görgü tanıklarının olacakları sezerek, "Kadını ezecek" diye haykırdıkları duyuldu.
Olayda yaralanan ve bir sosyal medya ünlüsü olduğu düşünülen 30'lu yaşlardaki kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. 50'li yaşlardaki adamın ise hayatının geri kalanını etkileyebilecek düzeyde yaralandığı ifade edildi.


Londra polisi, olay sonrasında 29 yaşındaki araç sürücünün cinayete teşebbüs, ağır yaralama, tehlikeli araç kullanma ve alkollü araç kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındığını duyurdu. Polis yetkilileri, olayın bir terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini açıkladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Londra’da araç sürücüsü yayaların arasına daldı | Video 00:08
Londra’da araç sürücüsü yayaların arasına daldı | Video 20.04.2026 | 07:47
BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA