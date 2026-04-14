ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu: 2 ölü | Video

14.04.2026 | 08:26

ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür" açıklamasında bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılarını sürdürüyor. ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan'ın talimatıyla, "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlar tarafından kullanılan bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin Doğu Pasifik'teki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür. Hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

EN AZ 5 NARKO-TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
ABD ordusu, son olarak dün Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen 2 tekneye saldırı düzenlendiğini duyurarak en az 5 narko-teröristin öldürüldüğünü açıklamıştı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY