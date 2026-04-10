Meksika'daki petrol rafinerisinde yangın | Video 10.04.2026 | 08:23 Meksika ulusal petrol şirketi Pemex, ülkenin güneyindeki Olmeca rafinerisinde yangın çıktığını açıkladı. Tesiste bir aydan kısa süre içinde çıkan ikinci yangın olarak kayıtlara geçen olayda kimsenin yaralanmadığı ve alevlerin söndürüldüğü bildirildi.

Meksika'da yangın paniği yaşandı. Meksika ulusal petrol şirketi Pemex'ten yapılan açıklamaya göre; ülkenin güneyindeki Olmeca rafinerisinde bulunan bir kok kömürü depolama alanında henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına 150 kişilik personelle müdahale edilirken, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Pemex direktörü ve Olmeca rafinerisi müdürü, yangının yalnızca kok kömürü depolama alanıyla sınırlı olduğunu ve kontrol altına alındığını bildirdi. Herhangi bir yaralanma söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Sheinbaum, yangın söndürme çalışmalarına Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri ve yerel hükümet personelinin de destek verdiğini ifade etti.Yangın, Olmeca rafinerisinde bir aydan kısa süre içinde çıkan ikinci yangın olarak kayıtlara geçti. 17 Mart'ta aynı tesisin yakınındaki atık birikintilerinin alev alması sonucu çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetmişti.