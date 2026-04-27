Kerkük'te freni boşalan kamyon 35 aracı ezdi: 7 ölü
27 Nisan 2026 | 10:39

Irak’ın Kerkük kentinde freni boşalan kamyonun 35 aracı ezmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybederken 22 kişi de yaralandı.

Irak'ın Kerkük kentinde dün akşam saatlerinde freni boşalan kamyon faciaya neden oldu. Şehir merkezinde freni boşalan bir kamyon kontrolden çıkarak yola devrildi. Kamyonun 35 aracı ezdiği feci kazada 7 kişi hayatını kaybederken 22 kişi de yaralandı. Kazada çok sayıda araç kullanılamaz hale gelirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi. Kerkük Valisi Muhammed Sem'an Ağa, yaralıları ziyaret etti.


Olay nedeniyle Kerkük'te 1 günlük yas ilan edildi. Öte yandan, ağır yaralıların Türkiye'de tedavi görmesi için görüşmelere başlandığı bildirildi.
Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

