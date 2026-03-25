Video Yaşam Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu tutuklanmıştı! Vahap Canbay'ın olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı | Video
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu tutuklanmıştı! Vahap Canbay'ın olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı | Video

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu tutuklanmıştı! Vahap Canbay'ın olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı

25.03.2026 | 15:59

Ümraniye'de Aleyna Kalaycıoğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 21 yaşındaki genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetmişti. Korkunç cinayetin hemen sonrasında rapçi Vahap Canbay'ın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Canbay'ın panik yaşadığı ve dua ettiği görülüyor.

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde, saldırıyı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu araçların olay yerine gelmesi ve cinayet anına ilişkin anlar yer aldı.

SALDIRININ HEMEN SONRASI ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

Cinayetinin hemen sonrasında rapçi Vahap Canbay'ın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Canbay'ın panik yaşadığı ve dua ettiği görülüyor.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu tutuklanmıştı! Vahap Canbay’ın olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:20
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu tutuklanmıştı! Vahap Canbay'ın olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı | Video 25.03.2026 | 15:59
Esenler’de kız meselesi kavgası cinayetle bitti: 19 yaşındaki genç öldürüldü | Video 00:34
Esenler'de kız meselesi kavgası cinayetle bitti: 19 yaşındaki genç öldürüldü | Video 25.03.2026 | 15:48
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması; şüpheliler Adli Tıp Kurumu’na getirildi | Video 00:50
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması; şüpheliler Adli Tıp Kurumu'na getirildi | Video 25.03.2026 | 14:59
Üsküdar’da spor salonunda yangın paniği: 1 kişi dumandan etkilendi! | Video 02:44
Üsküdar’da spor salonunda yangın paniği: 1 kişi dumandan etkilendi! | Video 25.03.2026 | 14:48
Aksaray’da nefes kesen polis kovalamacası kamerada: 3 gözaltı | Video 01:58
Aksaray'da nefes kesen polis kovalamacası kamerada: 3 gözaltı | Video 25.03.2026 | 14:08
Kahramanmaraş’ta ikamet ve depo yangını | Video 00:51
Kahramanmaraş'ta ikamet ve depo yangını | Video 25.03.2026 | 13:58
Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’yi tehdit etmişti: O şüpheli tutuklandı | Video 00:56
Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi'yi tehdit etmişti: O şüpheli tutuklandı | Video 25.03.2026 | 13:22
Nevruz etkinliğinde PKK propagandası yapan 9 şüpheli tutuklandı | Video 00:24
Nevruz etkinliğinde PKK propagandası yapan 9 şüpheli tutuklandı | Video 25.03.2026 | 13:02
Trafikte tehlikeli hareketler araç kamerasında | Video 01:38
Trafikte tehlikeli hareketler araç kamerasında | Video 25.03.2026 | 11:20
Kar ve tipi nedeniyle 4 aydır ulaşıma kapanan yol açılıyor | Video 03:35
Kar ve tipi nedeniyle 4 aydır ulaşıma kapanan yol açılıyor | Video 25.03.2026 | 10:43
Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı | Video 00:18
Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı | Video 25.03.2026 | 10:33
Diyarbakır’da trafik kazası: 4 yaralı | Video 00:33
Diyarbakır’da trafik kazası: 4 yaralı | Video 25.03.2026 | 10:19
Bursa’da motosiklet kazası! Sürücü yola böyle savruldu | Video 00:21
Bursa'da motosiklet kazası! Sürücü yola böyle savruldu | Video 25.03.2026 | 10:05
Aleyna Kalaycıoğlu olayı cinayeti şüphelileri tek tek böyle gözaltına alındı | Video 00:24
Aleyna Kalaycıoğlu olayı cinayeti şüphelileri tek tek böyle gözaltına alındı | Video 25.03.2026 | 09:48
Avcılar’da iki aile arasında kavga çıktı! O anlar kamerada | Video 01:40
Avcılar'da iki aile arasında kavga çıktı! O anlar kamerada | Video 25.03.2026 | 09:45
Babasını boğarak öldüren şahıs, terminalde polis tarafından kıskıvrak böyle yakalandı | Video 02:09
Babasını boğarak öldüren şahıs, terminalde polis tarafından kıskıvrak böyle yakalandı | Video 25.03.2026 | 09:31
Çermik’te sağanak yağış sonrası yol çöktü | Video 00:40
Çermik'te sağanak yağış sonrası yol çöktü | Video 25.03.2026 | 09:31
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gözaltına alındığı anlar kamerada | Video 00:24
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gözaltına alındığı anlar kamerada | Video 25.03.2026 | 09:03
Adana’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video 00:37
Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video 25.03.2026 | 08:54
Kartal’da geri manevra yapan pikaba minibüs çarptı | Video 01:48
Kartal'da geri manevra yapan pikaba minibüs çarptı | Video 25.03.2026 | 08:23

