Video Yaşam Ankara'da hırsızlık çetesi çökertildi! 7 tutuklama | Video
Ankara'da hırsızlık çetesi çökertildi! 7 tutuklama | Video

Ankara'da hırsızlık çetesi çökertildi! 7 tutuklama | Video

18 Eylül 2026 09:22

Ankara'da 10 milyon TL değerinde elektrik kablosu ve inşaat malzemesi çaldıkları belirlenen hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; Çankaya, Yenimahalle ve Kahramankazan ilçelerinde meydana gelen 10 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili detaylı araştırma yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda, hırsızlık olaylarının faillerinin eşkalleri belirlendi. Şüphelilerin özellikle gece saatlerinde 5-6 kişilik gruplar halinde hareket ettikleri, iş yeri ve inşaat alanlarındaki elektrik kablolarını kısa sürede araçlara yükleyerek olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi. Şüphelilerin bazı olaylarda ise elektronik eşya ve el aletlerini de çaldıkları belirlendi.

ARAÇLARINI AYAKKABI BOYASIYLA KAMUFLE ETTİLER

Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandıkları araçlarla ilgili de dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelilerin, akrabalarına ait araçların plakalarını söktükleri, araçları kamera bulunmayan ve ıssız noktalara götürdükleri belirlendi. Burada araçların çeşitli bölümlerini ayakkabı boyasıyla boyayarak tanınmaz hale getiren şüphelilerin, hırsızlıkların ardından araçları yeniden eski haline getirdikleri tespit edildi. Yaklaşık 10 milyon TL değerindeki kablo ve malzemelerin çalındığı olaylara ilişkin kamera görüntüleri ve diğer delillerin incelenmesi sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla önceki gün 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler arasında çok sayıda suçtan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin de olduğu saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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