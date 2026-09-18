Malatya’da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada
18 Eylül 2026 00:02
Malatya’da motosikletinin ön tekerini havaya kaldırarak ilerleyen sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
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