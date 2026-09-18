Fatih'te döviz ofisindeki çifte cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı

18 Eylül 2026 16:32

SON DAKİKA… İstanbul Fatih’te döviz ve altın bozdurma işlemlerinin yapıldığı ofiste Adnan Aksoy (30) ile kardeşi Kadir Aksoy’un (27) öldürüldüğü silahlı olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan 12 şüphelinin adliyeye sevk edildiği açıklandı. Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı teknik çalışmalarda, olayın ardından silindiği belirlenen güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı. Ortaya çıkan görüntülerde ölen kardeşlerin işyerine girişleri ve çıkış anları yer aldı.