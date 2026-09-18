Fatih'te döviz ofisindeki çifte cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı
18 Eylül 2026 16:32
SON DAKİKA… İstanbul Fatih’te döviz ve altın bozdurma işlemlerinin yapıldığı ofiste Adnan Aksoy (30) ile kardeşi Kadir Aksoy’un (27) öldürüldüğü silahlı olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan 12 şüphelinin adliyeye sevk edildiği açıklandı. Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı teknik çalışmalarda, olayın ardından silindiği belirlenen güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı. Ortaya çıkan görüntülerde ölen kardeşlerin işyerine girişleri ve çıkış anları yer aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:12
Fatih'te döviz ofisindeki çifte cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı 18.09.2026 | 16:27
02:24
Gaziosmanpaşa’da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü | Video 18.09.2026 | 15:32
03:42
00:18
Alkol şişesiyle direksiyon başına geçti: 107 bin TL ceza yedi | Video 18.09.2026 | 13:47
07:46
04:20
03:25
03:34
00:57
Yaya geçidinde yayaya yol veren kamyonete otomobil çarptı: Kaza kamerada 18.09.2026 | 10:16
00:15
01:06
Ankara'da hırsızlık çetesi çökertildi! 7 tutuklama | Video 18.09.2026 | 09:18
04:22
00:35
Kuyumcuya müşteri gibi girdi, altını alıp koşarak kaçtı: O anlar kamerada 18.09.2026 | 09:07
04:41
00:11
Malatya’da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada 18.09.2026 | 00:00
00:28
00:59
01:03
03:05
Şanlıurfa'da kasapta 315 kilo bozuk et tespit edildi... | Video 17.09.2026 | 15:22