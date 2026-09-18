Sokakta yürüyen kadını taciz etti! Esnaf, tacizciyi dövdükten sonra polise teslim etti | Video 18 Eylül 2026 10:20 SON DAKİKA... Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sokakta yürüyen genç kadın, karşı yönden gelen bir erkeğin elle tacizine uğradı. Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olayda güvenlik görevlileri kovalayıp yakaladıkları şüpheliyi dövüp polise teslim ederken, aynı kişinin dakikalar önce başka bir kadını daha taciz ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 14 Eylül günü saat 20.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi karşısındaki kaldırımda meydana geldi. İddiaya göre saat 20.00 sıralarında elinde telefonu ve sırtında çantasıyla kaldırımda yürüyen genç kadın, karşı yönden gelen bir erkeğin elle tacizine uğradı.

KADIN ŞOK OLDU, ESNAF YAKALADIĞI ŞÜPHELİYİ DÖVÜP POLİSE TESLİM ETTİ

Ne olduğunu anlamaya çalışan kadın olayın ardından kısa süreli şok yaşarken, çevrede bulunan güvenlik görevlilerinden biri duruma tepki göstererek şüphelinin peşinden koştu. 'Ne yapıyorsun' diyerek tacizcinin peşine düşen güvenlik görevlisi, şüpheliyi kovalayarak yakaladı. Şüpheli esnaf tarafından dövülerek polise teslim edilirken, yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli şahsın alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

"MAĞAZANIN İÇİNDEYDİK... SESLERE ÇIKTIK"

Bölgede çalışan Sude Nur Tektaş, olay anını SABAH'a anlattı. Olay sırasında mağazanın içerisinde olduklarını, dışarıdan gelen sesler üzerine çıktıklarını belirten Sude Nur Tektaş, "Yoldan geçen bir kadını elle dokunarak taciz etti. Artık yürüyemeyecek kıvama geldik. Burada gecenin bir vakti herkes geliyor, gidiyor ama çok kalabalık bir yer. Halbuki hastanenin de önü ama. Mağazanın içindeydik. Seslere çıktık. Güvenlikçi arkadaşlarımız şahsı yakalayıp polise bildirdi. Polis ekipleri gelerek şüpheliyi ve mağdur kadını karakola götürdü. Şahıs hiçbir şekilde açıklama yapmadı." dedi.



AYNI ŞAHIS DAKİKALAR ÖNCE BAŞKA BİRİSİNİ DAHA TACİZ ETMİŞ

Sude Nur Tektaş, kamera kayıtlarını incelediklerinde aynı kişinin dakikalar önce bir arkadaşına da elle dokunarak tacizde bulunduğunu öne sürerek, "Buralarda bu tür olaylar çok sık yaşanmaz ancak o kişi bu olayı gerçekleştirmeden birkaç dakika önce aşağı tarafta benim arkadaşımı da aynı şekilde elle dokunarak taciz etmiş. Kamera kayıtlarından baktığımızda aynı kişi olduğunu teyit ettik. Mağazanın içindeydik, sesleri duyup dışarı çıktık. Bu bölge hastane önü ve oldukça kalabalık bir yer. Artık kadınlar olarak sokakta rahat yürüyemeyecek kıvama geldik. Tek tesellimiz polisin şahsı götürmüş olması. Bu tür olayları artık görmek istemiyoruz ve gerekli cezaların verilmesini talep ediyoruz." dedi.