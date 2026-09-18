Avcılar’da kontrollü yıkım esnasında bina çöktü: Yoldan geçen 1'i çocuk 3 kişi son anda kurtuldu | Video 18 Eylül 2026 13:02 Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü şekilde yıkımı yapılan 4 katlı bina çöktü. Çöken katlar, hemen yandaki bir mobilya mağazasının duvarını yıktı. Çökme sırasında, 2 kadın 1 çocuk son anda kurtulurken o anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Avcılar Üniversite Mahallesi Hilal Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında dün sabah saatlerinde yıkımına başlandı. Yıkım çalışması devam ettiği sırada bina gürültü ile bitişiğinde bulunan mağazanın olduğu yöne doğru çöktü. Çökmenin etkisi bitişikteki mobilya mağazanın duvarı yıkıldı. Mağazadaki bazı ürünlerde hasar oluştu.

BİNANIN ÇÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Binanın çöktüğü anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çöken binanın yanından çok kısa süre önce çocuklu 2 kadının geçtiği, şans eseri savrulan beton parçalarının onlara isabet etmediği görüldü. Yıkım çalışmasının kontrolden çıkarak binanın çökmesine neden olması üzerine polis ve Avcılar Belediyesi ekipleri gelerek inceleme yaptı ve tutanaklar hazırladı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.