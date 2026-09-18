Video Yaşam Avcılar’da kontrollü yıkım esnasında bina çöktü: Yoldan geçen 1'i çocuk 3 kişi son anda kurtuldu | Video
Avcılar’da kontrollü yıkım esnasında bina çöktü: Yoldan geçen 1'i çocuk 3 kişi son anda kurtuldu | Video

Avcılar’da kontrollü yıkım esnasında bina çöktü: Yoldan geçen 1'i çocuk 3 kişi son anda kurtuldu | Video

18 Eylül 2026 13:02

Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü şekilde yıkımı yapılan 4 katlı bina çöktü. Çöken katlar, hemen yandaki bir mobilya mağazasının duvarını yıktı. Çökme sırasında, 2 kadın 1 çocuk son anda kurtulurken o anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Avcılar Üniversite Mahallesi Hilal Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında dün sabah saatlerinde yıkımına başlandı. Yıkım çalışması devam ettiği sırada bina gürültü ile bitişiğinde bulunan mağazanın olduğu yöne doğru çöktü. Çökmenin etkisi bitişikteki mobilya mağazanın duvarı yıkıldı. Mağazadaki bazı ürünlerde hasar oluştu.

BİNANIN ÇÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Binanın çöktüğü anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çöken binanın yanından çok kısa süre önce çocuklu 2 kadının geçtiği, şans eseri savrulan beton parçalarının onlara isabet etmediği görüldü. Yıkım çalışmasının kontrolden çıkarak binanın çökmesine neden olması üzerine polis ve Avcılar Belediyesi ekipleri gelerek inceleme yaptı ve tutanaklar hazırladı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avcılar’da kontrollü yıkım esnasında bina çöktü: Yoldan geçen 1’i çocuk 3 kişi son anda kurtuldu | Video 04:20
Avcılar’da kontrollü yıkım esnasında bina çöktü: Yoldan geçen 1'i çocuk 3 kişi son anda kurtuldu | Video 18.09.2026 | 12:58
12 yaşındaki otizmli Tufan 4’üncü kattan düşüp hayatını kaybetti: Evde bulunan kişiler gözaltına alındı...Feci kaza kamerada 03:25
12 yaşındaki otizmli Tufan 4'üncü kattan düşüp hayatını kaybetti: Evde bulunan kişiler gözaltına alındı...Feci kaza kamerada 18.09.2026 | 12:16
İsrail bağlantılı forex şebekesine operasyon! 1,5 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 175 gözaltı! | Video 03:34
İsrail bağlantılı forex şebekesine operasyon! 1,5 milyar liralık mal varlığına el konuldu: 175 gözaltı! | Video 18.09.2026 | 11:28
Yaya geçidinde yayaya yol veren kamyonete otomobil çarptı: Kaza kamerada 00:57
Yaya geçidinde yayaya yol veren kamyonete otomobil çarptı: Kaza kamerada 18.09.2026 | 10:16
Sokakta yürüyen kadını taciz etti! Esnaf, tacizciyi dövdükten sonra polise teslim etti | Video 00:15
Sokakta yürüyen kadını taciz etti! Esnaf, tacizciyi dövdükten sonra polise teslim etti | Video 18.09.2026 | 10:00
Ankara’da hırsızlık çetesi çökertildi! 7 tutuklama | Video 01:06
Ankara'da hırsızlık çetesi çökertildi! 7 tutuklama | Video 18.09.2026 | 09:18
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Hasan Şaş, Melis Sezen ve Nilperi Şahinkaya gözaltında! | Video 04:22
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Hasan Şaş, Melis Sezen ve Nilperi Şahinkaya gözaltında! | Video 18.09.2026 | 09:10
Kuyumcuya müşteri gibi girdi, altını alıp koşarak kaçtı: O anlar kamerada 00:35
Kuyumcuya müşteri gibi girdi, altını alıp koşarak kaçtı: O anlar kamerada 18.09.2026 | 09:07
Arnavutköy’de 12 yaşındaki çocuk akranları tarafından boş arazide darbedildi! O anları kameraya almışlar... 03:50
Arnavutköy'de 12 yaşındaki çocuk akranları tarafından boş arazide darbedildi! O anları kameraya almışlar... 18.09.2026 | 08:54
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı | Video 04:41
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı | Video 18.09.2026 | 08:39
Malatya’da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada 00:11
Malatya’da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada 18.09.2026 | 00:00
Esenyurt Bahçeşehir TEM Otoyolu’nda seyir halindeki TIR alev topuna döndü! | Video 00:28
Esenyurt Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR alev topuna döndü! | Video 17.09.2026 | 16:41
Fatih’teki döviz bürosu vahşetinde yeni detay: Cinayetten dakikalar önce son görüntüleri ortaya çıktı! | Video 00:59
Fatih'teki döviz bürosu vahşetinde yeni detay: Cinayetten dakikalar önce son görüntüleri ortaya çıktı! | Video 17.09.2026 | 16:14
Sokaktaki gözyaşı milyonluk vurgunu çözdü! Şanlıurfa’daki ’çete inine’ koçbaşılı baskın | Video 01:03
Sokaktaki gözyaşı milyonluk vurgunu çözdü! Şanlıurfa'daki 'çete inine' koçbaşılı baskın | Video 17.09.2026 | 15:43
Şanlıurfa’da kasapta 315 kilo bozuk et tespit edildi... | Video 03:05
Şanlıurfa'da kasapta 315 kilo bozuk et tespit edildi... | Video 17.09.2026 | 15:22
Ankara’da 838 kilo niteliği değiştirilmiş süt ve süt ürünü imha edildi | Video 00:25
Ankara'da 838 kilo niteliği değiştirilmiş süt ve süt ürünü imha edildi | Video 17.09.2026 | 14:23
Samsun’da motosiklet çantasında 7 bin 999 sentetik ecza hap ele geçirdi | Video 01:29
Samsun'da motosiklet çantasında 7 bin 999 sentetik ecza hap ele geçirdi | Video 17.09.2026 | 14:22
Psikolojik rahatsızlığından dolayı yatışı verilen genç adam polise bıçak çekip direndi: O anlar kamerada 02:29
Psikolojik rahatsızlığından dolayı yatışı verilen genç adam polise bıçak çekip direndi: O anlar kamerada 17.09.2026 | 12:36
12 yeni nesil çeteye baskında gözaltı sayısı 178 oldu | Video 00:40
12 yeni nesil çeteye baskında gözaltı sayısı 178 oldu | Video 17.09.2026 | 12:08
14 yaşındaki çocuk husumetlisine gözdağı için kalaşnikofla havaya ateş açtı: Polis devreye girdi... | Video 00:47
14 yaşındaki çocuk husumetlisine gözdağı için kalaşnikofla havaya ateş açtı: Polis devreye girdi... | Video 17.09.2026 | 11:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA