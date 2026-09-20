Nevşehir’de park halindeki minibüs alev topuna döndü | Video
20 Eylül 2026 09:04
Nevşehir’de park halindeki çekme belgeli minibüs, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde 100'üncü Yıl Ülfet Başer İlkokulu yakınlarında yaşandı. Park halindeki minibüsten alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tazyikli suyla yaptığı müdahaleyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle kullanılmaz hale gelen minibüsün, daha önceden trafikten men edilerek çekme belgesi verildiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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