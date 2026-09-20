Koyun yünleri içerisine gizlemişler! Siirt'te durdurulan araçta 37 kilo 600 gram esrar ele geçirildi | Video
20 Eylül 2026 11:14
Siirt’te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, koyun yünleri içerisine gizlenmiş 37 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Siirt-Kurtalan karayolunda bir araç durduruldu. Narkotik madde arama köpeği JPO'nun da katıldığı aramada, koyun yünleri içerisine gizlenmiş 37 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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