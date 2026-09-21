Video Yaşam İş yeri sahibini tehdit edip aracını kundakladılar! 15 ve 18 yaşındaki çete üyeleri yakalandı | Video
İş yeri sahibini tehdit edip aracını kundakladılar! 15 ve 18 yaşındaki çete üyeleri yakalandı | Video

İş yeri sahibini tehdit edip aracını kundakladılar! 15 ve 18 yaşındaki çete üyeleri yakalandı | Video

21 Eylül 2026 09:39

İstanbul Arnavutköy’de bir iş yeri sahibini telefonla arayarak kendilerini suç örgütü mensubu olarak tanıtan şüpheliler, para talebinde bulundu. Tehditlerin ardından aynı gün iş yerine ait bir araç ateşe verilerek zarar gördü. Polis ekiplerinin kamera ve saha çalışmaları sonucunda olayın failleri olduğu belirlenen 15 ve 18 yaşındaki iki şüpheli yakalandı.

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Olay, 18 Ağustos 2026 tarihinde Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş yeri sahibi telefonla aranarak kendilerini bir suç örgütünün mensubu olarak tanıtan kişiler tarafından tehdit edildi. Şüpheliler, iş yeri sahibinden para talep etti. Tehdit telefonunun ardından aynı gün iş yerine ait bir araç ateşe verilerek zarar gördü. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Olayın aydınlatılması için çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kapsamlı saha çalışması da gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin olay yerine yaya olarak geldiği belirlendi. Kimlikleri tespit edilen B.Y. (15) ve M.Ş. (18), polis ekiplerinin çalışması sonucu 20 Eylül 2026 tarihinde yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Gözaltına alınan iki şüphelinin, "Tehdit" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından 21 Eylül 2026 tarihinde adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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