Esenyurt’ta asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var! | Video 21 Eylül 2026 13:25 Esenyurt’ta asker eğlencesi sırasında yaşanan tartışmada ortalık savaş alanına döndü. Tarafların birbirine girdiği olayda biri silahla, biri ise bıçakla yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşanan kavga cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İstanbul Esenyurt İstiklal Mahallesi Nur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde asker eğlencesi sırasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyürken olay sopalı, yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan kargaşada silahla ateş edilmesi sonucu bir kişi yaralanırken bir kişi de bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. Yaşanan silahlı, bıçaklı kavga ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.