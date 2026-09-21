Video Yaşam Esenyurt’ta asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var! | Video
Esenyurt’ta asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var! | Video

Esenyurt’ta asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var! | Video

21 Eylül 2026 13:25

Esenyurt’ta asker eğlencesi sırasında yaşanan tartışmada ortalık savaş alanına döndü. Tarafların birbirine girdiği olayda biri silahla, biri ise bıçakla yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşanan kavga cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İstanbul Esenyurt İstiklal Mahallesi Nur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde asker eğlencesi sırasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyürken olay sopalı, yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan kargaşada silahla ateş edilmesi sonucu bir kişi yaralanırken bir kişi de bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. Yaşanan silahlı, bıçaklı kavga ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenyurt’ta asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var! | Video 01:49
Esenyurt’ta asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var! | Video 21.09.2026 | 13:20
İstanbul’da change oto operasyonu: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01:49
İstanbul’da change oto operasyonu: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 21.09.2026 | 12:52
Samsung’dan skandal! Güncelleme sistemi olmayan televizyonları Türkiye’de satmışlar: Uzmanı açıkladı! 04:01
Samsung’dan skandal! Güncelleme sistemi olmayan televizyonları Türkiye’de satmışlar: Uzmanı açıkladı! 21.09.2026 | 12:38
Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza motokurye çarptı: Kaza anı kamerada 00:25
Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza motokurye çarptı: Kaza anı kamerada 21.09.2026 | 12:12
Dönüş yapmak isteyen otomobil, motosiklete çarptı! 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada 01:00
Dönüş yapmak isteyen otomobil, motosiklete çarptı! 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada 21.09.2026 | 12:05
Doktor kadın, sevgilisinin evinde 4’üncü kattan düşmüştü! O güne ait görüntüler ortaya çıktı 06:05
Doktor kadın, sevgilisinin evinde 4'üncü kattan düşmüştü! O güne ait görüntüler ortaya çıktı 21.09.2026 | 11:56
Fon soruşturmasında yeni gelişme! Para ve malvarlığı hareketleri donduruldu! 15 şüpheliye gözaltı | Video 01:57
Fon soruşturmasında yeni gelişme! Para ve malvarlığı hareketleri donduruldu! 15 şüpheliye gözaltı | Video 21.09.2026 | 11:39
Gaziosmanpaşa’da taciz iddiasıyla darbedilen kiracı: Fatura ödemeleri yüzünden tartıştık | Video 04:02
Gaziosmanpaşa’da taciz iddiasıyla darbedilen kiracı: Fatura ödemeleri yüzünden tartıştık | Video 21.09.2026 | 11:26
Başakşehir’de vahşet! Moldovalı genci ellerini ayaklarını bağlayıp katlettiler! O anlar ortaya çıktı... | Video 04:13
Başakşehir’de vahşet! Moldovalı genci ellerini ayaklarını bağlayıp katlettiler! O anlar ortaya çıktı... | Video 21.09.2026 | 11:15
Beyoğlu’nda 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü taksiye tekme atıp şoförü tehdit etti: O anlar kamerada 01:29
Beyoğlu’nda 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü taksiye tekme atıp şoförü tehdit etti: O anlar kamerada 21.09.2026 | 10:25
Forex çetesi operasyonunda 211 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:42
Forex çetesi operasyonunda 211 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 21.09.2026 | 09:53
İş yeri sahibini tehdit edip aracını kundakladılar! 15 ve 18 yaşındaki çete üyeleri yakalandı | Video 00:11
İş yeri sahibini tehdit edip aracını kundakladılar! 15 ve 18 yaşındaki çete üyeleri yakalandı | Video 21.09.2026 | 09:35
Aracından inip kendisine korna çalanlara saldırdı: O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı 00:39
Aracından inip kendisine korna çalanlara saldırdı: O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı 21.09.2026 | 09:18
Bağcılar’da kiracısıyla tartışan iş yeri sahibi, çocuklarının yanında işletmeci kadına saldırdı: O anlar kamerada 03:47
Bağcılar'da kiracısıyla tartışan iş yeri sahibi, çocuklarının yanında işletmeci kadına saldırdı: O anlar kamerada 21.09.2026 | 09:16
Fren yerine gaza bastı, benzinliğin içine daldı! | Video 01:34
Fren yerine gaza bastı, benzinliğin içine daldı! | Video 21.09.2026 | 08:59
Avcılar’da otomobil alev topuna döndü, yoldan geçen su tankeri müdahale etti | Video 03:37
Avcılar’da otomobil alev topuna döndü, yoldan geçen su tankeri müdahale etti | Video 21.09.2026 | 08:58
Vücuduna çöp poşeti geçirip otomobili kundakladı... Yangın, 3 katlı binaya sıçradı | Video 04:07
Vücuduna çöp poşeti geçirip otomobili kundakladı... Yangın, 3 katlı binaya sıçradı | Video 20.09.2026 | 17:08
Sarıyer’de binanın çatısında yangın paniği! | Video 02:27
Sarıyer’de binanın çatısında yangın paniği! | Video 20.09.2026 | 16:58
4 ilde organize suç yapılanması operasyonu! 22 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:47
4 ilde organize suç yapılanması operasyonu! 22 şüpheli gözaltına alındı | Video 20.09.2026 | 16:27
Asena Trabzon’a gitti! Horon teptiği anlar sosyal medyayı salladı | Video 00:38
Asena Trabzon'a gitti! Horon teptiği anlar sosyal medyayı salladı | Video 20.09.2026 | 16:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA