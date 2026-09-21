Video Yaşam Fon soruşturmasında yeni gelişme! Para ve malvarlığı hareketleri donduruldu! 15 şüpheliye gözaltı | Video
Fon soruşturmasında yeni gelişme! Para ve malvarlığı hareketleri donduruldu! 15 şüpheliye gözaltı | Video

Fon soruşturmasında yeni gelişme! Para ve malvarlığı hareketleri donduruldu! 15 şüpheliye gözaltı | Video

21 Eylül 2026 11:43

Son dakika haberi... Fon soruşturması kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı. SPK Raporu kapsamında Katılım Evim Tasarruf Finansmanı AŞ’de Piyasa Dolandırıcılığı gerçekleştirildiği saptandı ve operasyon bu doğrultuda düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklama ile soruşturmaya ilişkin detayları duyurdu.

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