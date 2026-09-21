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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde metrobüs, motosiklete çarptı! | Video

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde metrobüs, motosiklete çarptı! | Video

21 Eylül 2026 15:33

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde metrobüs, önünde ilerleyen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası’na geçişte trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu'dan Anadolu Yakası'na giden metrobüs, aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu oluşurken, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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