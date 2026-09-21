Video Yaşam Gaziantep’te yasa dışı bahis operasyonu! 151 şüpheli yakalandı | Video
Gaziantep’te yasa dışı bahis operasyonu! 151 şüpheli yakalandı | Video

Gaziantep’te yasa dışı bahis operasyonu! 151 şüpheli yakalandı | Video

21 Eylül 2026 15:19

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 1 milyon 388 bin 680 işlem gerçekleştirildiği ve söz konusu işlemlerin toplam hacminin 21 milyar 883 milyon 898 bin 607 TL’ye ulaştığı tespit edildi.

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Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) temin edilen hesap hareketlerinin, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce geliştirilen "ŞAHİN" isimli yapay zekâ destekli veri analiz programıyla incelenmesi sonucunda soruşturma kapsamında toplam 215 şüpheli tespit edildi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Gaziantep merkezli 24 ilde, 215 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 151 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait toplam 41 milyon 300 bin TL değerindeki 22 taşınır ve 2 taşınmaz mal varlığına el konuldu. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca, 2 kesici alet, 43 adet 9x19 mm fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, soruşturmanın 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü belirtilerek, "16 Şubat 2026 ile 7 Ağustos 2026 tarihleri arasında yürütülen teknik çalışmalar kapsamında 20 şüpheli hakkında CMK'nın 135'inci maddesi, 2 şüpheli hakkında ise CMK'nın 140'ıncı maddesi kapsamında tedbirler uygulanmıştır. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, yurt dışı merkezli Betlivo, Betticket, Bahsegel, Leonbet, Casibom, Casibo ve Grandpashabet isimli yasa dışı bahis sitelerine banka hesabı ve IBAN temin ederek organize şekilde faaliyet yürüttükleri belirlenmiştir. Soruşturma ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

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