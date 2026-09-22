Video Yaşam Güngören’de önündeki taksiye çarpan otomobil takla attı! Kaza kamerada
Güngören’de önündeki taksiye çarpan otomobil takla attı! Kaza kamerada

Güngören’de önündeki taksiye çarpan otomobil takla attı! Kaza kamerada

22 Eylül 2026 09:08

İstanbul Güngören’de seyir halindeki otomobil, park halindeki taksiye çarparak takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Kaza, saat 17.30 sıralarında Güngören Çinçindere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki 34 MYG 575 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol üzerinde park halindeki taksiye çarparak takla attı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü aracın içerisinden çıkarken, kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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