Video Yaşam Trafik kazasında başlayan husumet 5 ay sonra cinayetle bitti | Video
Trafik kazasında başlayan husumet 5 ay sonra cinayetle bitti | Video

Trafik kazasında başlayan husumet 5 ay sonra cinayetle bitti | Video

22 Eylül 2026 11:45

Adana'da, sokak ortasında öldürülen 8 çocuk babası Yaşar Akman'ın cinayetinin yeni detayları ortaya çıktı. Cinayetin, yaklaşık 5 ay önce yaşanan trafik kazasının ardından araç hasarının karşılanması konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle işlendiği belirlendi. Cinayet şüphelileri yakalanarak tutuklandı. Silahı kullandığı öne sürülen şüphelinin, "Korkutmak için ayağına sıkmak istedim. Öldürme amacım yoktu" dediği öne sürüldü.

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Olay, 15 Eylül'de Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 5 ay önce Yaşar Akman (46) ile F.T. (45) trafik kazasına karıştı. Kazanın ardından otomobillerinde meydana gelen hasarın karşılanması konusunda taraflar arasında anlaşmazlık yaşandı. Bu olayın ardından Akman ile F.T. arasında husumet başladı.

F.T., yanında bulunan M.B. (27) ile birlikte Yaşar Akman'ın yanına gitti. Tarafların arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.B. tabancayla ateş açarak, Yaşar Akman'ı ağır yaraladı. F.T. ve M.B. kaçarak izini kaybettirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Akman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 8 çocuk babası Akman'ın cenazesi Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"50 KAMERADAN 400 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ"
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti aydınlatmak için çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki 50 farklı güvenlik kamerasına ait toplam 400 saatlik görüntüyü tek tek inceledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda M.B. ve F.T.'nin saklandıkları adres tespit edildi. Tespitlerin ardından 2 şüphelide saklandıkları evde operasyon ile yakalandı.

"KORKUTMAK İÇİN AYAĞINA SIKMAK İSTEDİM"
Emniyetteki sorgusunda M.B.'nin, "Korkutmak için ayağına sıkmak istedim. Ama sırtından vuruldu, öldürme amacım kesinlikle yoktu" dediği öne sürüldü.
F.T.'nin ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim hiçbir dahilim yok. Masumum" şeklinde savunma yaptığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelide tutuklandı.
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