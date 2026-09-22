Video Yaşam Tekirdağ'da hareketli dakikalar: Kaçan traktör sürücüsü polis aracına çarparak yakalandı | Video
Tekirdağ'da hareketli dakikalar: Kaçan traktör sürücüsü polis aracına çarparak yakalandı | Video

Tekirdağ'da hareketli dakikalar: Kaçan traktör sürücüsü polis aracına çarparak yakalandı | Video

22 Eylül 2026 11:56

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde emniyet ekiplerini alarma geçiren hareketli saatler yaşandı. Kaçan traktör sürücüsü polis aracına çarparak yakalandı. Edinilen bilgilere göre, polisin 'dur' ihtarına uymayarak traktörüyle kaçmaya başlayan E.Ç. adlı şüpheli şahıs, ekipleri yaklaşık yarım saat boyunca peşinden koşturdu.

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Edinilen bilgilere göre, polisin 'dur' ihtarına uymayarak traktörüyle kaçmaya başlayan E.Ç. adlı şüpheli şahıs, ekipleri yaklaşık yarım saat boyunca peşinden koşturdu.

SANAYİ SİTESİNDE SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ
Emniyet güçlerinin ısrarlı takibine ve uyarılarına rağmen durmayarak kaçmaya devam eden şüpheli için ekipler harekete geçti. Muratlı Sanayi Sitesi mevkiinde çemberi daraltan polis ekipleri, şahsı durdurabilmek adına havaya ve araca uyarı ateşi açtı.

POLİS ARACINA ÇARPARAK DURABİLDİ
Silah seslerinin yükseldiği kovalamaca, şüpheli şahsın kullandığı traktörle Asayiş ekibinin aracına çarpması sonucu son buldu. Çarpışmanın etkisiyle durmak zorunda kalan şahıs, emniyet güçlerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Etkisiz hale getirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

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