Edirne'de 274,7 milyon TL'lik yasa dışı bahis operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı | Video 22 Eylül 2026 12:24 Edirne'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, MASAK analizleri kapsamında yaklaşık 274 milyon 744 bin 961 liralık işlem hacmi tespit edilen yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı bahis suçuna ilişkin yürütülen MASAK analizleri sonucunda yaklaşık 274 milyon 744 bin 961 lira 70 kuruş işlem hacmi belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 22 Eylül 2026 tarihinde Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.