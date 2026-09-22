Çerkezköy’de otomobil ve minibüs çarpıştı | Video
22 Eylül 2026 13:52
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, savrulan otomobil park halindeki başka bir minibüse çarptı. Kazada iki sürücü hafif yaralanırken, otomobil sürücüsünün 1.67 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaza sonrası olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince tespit edildi. Yapılan kontrolde sürücünün 1.67 promil alkollü olduğu belirlendi. Hafif yaralı sürücü de hastanede tedavi altına alındı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattı.
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