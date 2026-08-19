Video Yaşam Çankırı'da alevlere teslim olan 3 ev küle döndü
Çankırı'da alevlere teslim olan 3 ev küle döndü

Çankırı'da alevlere teslim olan 3 ev küle döndü

19 Ağustos 2026 21:55

Çankırı'da alevlere teslim olan 3 ev kullanılamaz hale gelirken 2 büyükbaş hayvan ve 4 kedi de telef oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çankırı’da alevlere teslim olan 3 ev küle döndü 05:36
Çankırı'da alevlere teslim olan 3 ev küle döndü 19.08.2026 | 21:53
Serik’te VİP minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı 01:56
Serik'te VİP minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı 19.08.2026 | 17:54
Şanlıurfa’da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kuzen yan yana defnedildi | Video 03:06
Şanlıurfa'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kuzen yan yana defnedildi | Video 19.08.2026 | 16:40
100 bin liralık takım çantasını çaldı, 1 gün sonra eksiksiz bir şekilde tekrar yerine bıraktı | Video 03:58
100 bin liralık takım çantasını çaldı, 1 gün sonra eksiksiz bir şekilde tekrar yerine bıraktı | Video 19.08.2026 | 16:12
Ekipler, otomobilin altında kalan genç kadını kurtarmak için yoğun mücadele verdi: O anlar kamerada 01:49
Ekipler, otomobilin altında kalan genç kadını kurtarmak için yoğun mücadele verdi: O anlar kamerada 19.08.2026 | 15:28
Sındırgı’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Video 01:21
Sındırgı'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Video 19.08.2026 | 15:20
Motosiklet ile kamyonet çarpıştı! 2 kardeşin yaralandığı kaza kamerada 01:16
Motosiklet ile kamyonet çarpıştı! 2 kardeşin yaralandığı kaza kamerada 19.08.2026 | 15:15
Devrilen tırda yanarak can veren sürücü kazadan 1 saat önce sanal medyadan canlı yayın yapmış! | Video 01:15
Devrilen tırda yanarak can veren sürücü kazadan 1 saat önce sanal medyadan canlı yayın yapmış! | Video 19.08.2026 | 14:14
Alkollü kadın sürücü aniden gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü | Video 01:41
Alkollü kadın sürücü aniden gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü | Video 19.08.2026 | 14:04
Van’da operasyon! 48 kilo esrar ele geçirildi | Video 00:23
Van'da operasyon! 48 kilo esrar ele geçirildi | Video 19.08.2026 | 13:14
Bandırma’da yayaya yol veren otomobile, arkadan gelen minibüs çarptı | Video 00:14
Bandırma'da yayaya yol veren otomobile, arkadan gelen minibüs çarptı | Video 19.08.2026 | 13:01
Niğde’de otomobiller çarpıştı! 8 yaralı... | Video 00:43
Niğde'de otomobiller çarpıştı! 8 yaralı... | Video 19.08.2026 | 12:53
Otoyolda makas atarak ilerleyen iki otomobil çarpıştı! Kaza kamerada 00:11
Otoyolda makas atarak ilerleyen iki otomobil çarpıştı! Kaza kamerada 19.08.2026 | 12:48
Bursa’da yangın paniği! Yükselen dumanlar, gökyüzünü siyaha boyadı | Video 00:26
Bursa’da yangın paniği! Yükselen dumanlar, gökyüzünü siyaha boyadı | Video 19.08.2026 | 12:38
Kağıthane’de 4 katlı binanın çatısında yangın | Video 04:30
Kağıthane'de 4 katlı binanın çatısında yangın | Video 19.08.2026 | 12:22
Sultangazi’de yaşlı kadınları takip edip gasp eden şüpheli yakalandı | Video 01:15
Sultangazi’de yaşlı kadınları takip edip gasp eden şüpheli yakalandı | Video 19.08.2026 | 12:00
Ağacın arkasında pusuda bekleyip kafede oturan kişiyi vurdu! AVM’deki silahlı saldırı kamerada | Video 01:32
Ağacın arkasında pusuda bekleyip kafede oturan kişiyi vurdu! AVM'deki silahlı saldırı kamerada | Video 19.08.2026 | 11:50
Avcılar’da uyuşturucu operasyonu: 20 kilonun üzerinde narkotik madde ele geçirildi | Video 00:44
Avcılar’da uyuşturucu operasyonu: 20 kilonun üzerinde narkotik madde ele geçirildi | Video 19.08.2026 | 11:44
Plajda tesettürlü kadınları izinsiz şekilde görüntüleyip hakaret yağdırdılar: O paylaşıma soruşturma! | Video 00:57
Plajda tesettürlü kadınları izinsiz şekilde görüntüleyip hakaret yağdırdılar: O paylaşıma soruşturma! | Video 19.08.2026 | 11:37
Eskişehir’de bindiği taksiyi gasp etti! Taksiciler ise kaçan şüphelinin arkadaşını darp ettiler... | Video 02:17
Eskişehir'de bindiği taksiyi gasp etti! Taksiciler ise kaçan şüphelinin arkadaşını darp ettiler... | Video 19.08.2026 | 11:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA