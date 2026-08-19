Çankırı'da alevlere teslim olan 3 ev küle döndü
19 Ağustos 2026 21:55
Çankırı'da alevlere teslim olan 3 ev kullanılamaz hale gelirken 2 büyükbaş hayvan ve 4 kedi de telef oldu.
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