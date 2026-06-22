Video Yaşam Ehliyetsiz sürücü caddede şov yaptı: Pendik'te caddede drift atan sürücüye 220 bin lira ceza
Ehliyetsiz sürücü caddede şov yaptı: Pendik'te caddede drift atan sürücüye 220 bin lira ceza

Ehliyetsiz sürücü caddede şov yaptı: Pendik'te caddede drift atan sürücüye 220 bin lira ceza

22 Haziran 2026 09:43

Pendik'te caddede drift attığı tespit edilen ehliyetsiz sürücüye 220 bin lira para yazıldı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla yansırken, araç ise 60 gün trafikten men edildi.

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Olay, 20 Haziran günü Fevzi Çakmak Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, bir sürücünün 35 BKH 467 plakalı araçla drift attığı şeklinde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde drift attığı belirlenen sürücü Engin Furkan F. yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'Drift atmak', 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' suçlarından 220 bin lira ceza yazıldı. Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücünün caddede drift attığı anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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