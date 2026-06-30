Erzincan’da maddi hasarlı trafik kazasında kamyonet yan yattı | Video
30 Haziran 2026 09:22
Erzincan’da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak, trafik akışını kontrollü olarak sağladı.
Kaza yapan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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