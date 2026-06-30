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Erzincan’da maddi hasarlı trafik kazasında kamyonet yan yattı | Video

Erzincan’da maddi hasarlı trafik kazasında kamyonet yan yattı | Video

30 Haziran 2026 09:22

Erzincan’da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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Kaza, Kızılay Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 24 ABF 301 plakalı kamyonet ile 01 R 8254 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet devrildi. Kazanın ardından yol bir süre ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak, trafik akışını kontrollü olarak sağladı.
Kaza yapan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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