Kırıkkale'de iş yeri alev alev yandı | Video
30 Haziran 2026 09:39
Kırıkkale'de alevlere teslim olan çay ocağı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Ovacık Mahallesi'ndeki bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen sebeple çay ocağında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerini sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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