Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 117 gözaltı kararı | Video
30 Haziran 2026 10:23
Ankara'da yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 117 şüpheliden 78'i gözaltına alındı.
Bu kapsamda, gözaltı kararı verilen 117 şüpheliden 78'i yakalandı. Diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam etiği bildirildi.
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