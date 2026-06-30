Video Yaşam Kolundaki dövme 33 yıllık firari dolandırıcıyı yakalattı | Video
Kolundaki dövme 33 yıllık firari dolandırıcıyı yakalattı | Video

Kolundaki dövme 33 yıllık firari dolandırıcıyı yakalattı | Video

30 Haziran 2026 10:19

Adana'da Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulaması sırasında polise başkasına ait kimlik ibraz eden şüpheli, kolundaki "İlker" yazılı dövme sayesinde yakayı ele verdi. Kimlikte yer alan isim ile dövmenin uyuşmaması üzerine şüphelenen polis ekipleri, yüz tanıma ve parmak izi incelemesi sonucu şüphelinin 34 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari olduğunu belirledi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ne bağlı Güven Timleri, Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

GBT sorgusu sırasında şüpheli, polis ekiplerine İlhan G. adına düzenlenmiş kimliği verdi. Ancak ekipler, kimlikte yer alan isim ile şüphelinin kolundaki "İlker" yazılı dövmenin uyuşmaması üzerine durumdan şüphelendi.

Bunun üzerine şüpheli, parmak izi ve yüz tanıma sistemi üzerinden kimlik tespiti yapılmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemede şüphelinin gerçek kimliğinin İlker C. (31) olduğu, 34 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 33 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu ve firari olarak arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İlker C., cezaevine teslim edildi.
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