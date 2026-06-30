Kolundaki dövme 33 yıllık firari dolandırıcıyı yakalattı | Video

30 Haziran 2026 10:19

Adana'da Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulaması sırasında polise başkasına ait kimlik ibraz eden şüpheli, kolundaki "İlker" yazılı dövme sayesinde yakayı ele verdi. Kimlikte yer alan isim ile dövmenin uyuşmaması üzerine şüphelenen polis ekipleri, yüz tanıma ve parmak izi incelemesi sonucu şüphelinin 34 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari olduğunu belirledi.