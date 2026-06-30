Esenyurt’ta iki grubun sopalarla birbirine girdiği anlar kamerada | Video

30 Haziran 2026 11:20

İstanbul Esenyurt’ta iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Onlarca kişi sokak ortasın sopalarla birbirlerine saldırırken, taraflar polisin gelmesiyle sakinleşti. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.