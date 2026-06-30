Video Yaşam Otomobiliyle ters şeritte ilerleyen alkollü sürücü gözaltına alındı: Ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı | Video
Otomobiliyle ters şeritte ilerleyen alkollü sürücü gözaltına alındı: Ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı | Video

Otomobiliyle ters şeritte ilerleyen alkollü sürücü gözaltına alındı: Ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı | Video

30 Haziran 2026 13:15

Çanakkale'de otomobiliyle ters şeritte ilerleyerek trafiği tehlikeye atan S.U., jandarma tarafından gözaltına alındı. Sürücünün 3.12 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin olmadığı belirlendi.

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Olay, dün saat 10.30 sıralarında Çanakkale-Bursa kara yolunda meydana geldi. Bir sürücünün otomobiliyle Bursa yönüne doğru ters şeritte ilerlediği anlar, bu sırada organize sanayi bölgesinden çıkan bir aracın kamerasına yansıdı. Bir süre ters şeritte ilerleyen otomobil sürücüsü trafiği tehlikeye attı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, sürücünün S.U. olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan S.U., gözaltına alındı. Ekiplerin kontrolünde S.U.'nun 3.12 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Otomobil 60 gün trafikten menedilirken, S.U. hakkında idari para cezası uygulandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği'nden sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformlarında bir kişinin ters yönde araç kullandığına dair paylaşılan görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu aracın 45 plakalı, beyaz renkli Tofaş Şahin marka olduğu belirlenmiş; gerçekleştirilen denetimlerde sürücü S.U. yakalanmıştır. Sürücünün, sürücü belgesiz olduğu ve 3,12 promil alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilmiştir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca sürücü hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Araç, çekici marifetiyle otoparka çekilerek 60 gün süreyle trafikten menedilmiştir. Ayrıca sürücü S.U. gözaltına alanıp, hakkında, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kullanmak' suçundan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca adli işlem başlatılmıştır. Halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik denetim ve uygulamalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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