Konya’da narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama | Video

30 Haziran 2026 12:48

Konya’da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şüpheli tutuklandı.