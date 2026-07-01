Fatih'te korkunç anlar kamerada: 4 katlı binanın çatısından düşen parçalardan son anda kurtuldular! | Video
01 Temmuz 2026 08:51
İstanbul Fatih'te 4 katlı binanın çatısındaki beton parçaları bilinmeyen nedenle sokağa düştü. Olay sırasında düşen parçalar park halindeki motosiklet ve otomobile zarar verirken, sokakta yürüyen iki kişi koşarak son anda kurtuldu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Öte yandan yaşanan çökme anı ise sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sokakta yürüyen iki kişinin düşen parçalardan koşarak kaçtığı görüldü.
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