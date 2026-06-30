Video Yaşam Tarihi çarşıda 6 işletme küle döndü: 30 milyonluk zarar! | Video
Tarihi çarşıda 6 işletme küle döndü: 30 milyonluk zarar! | Video

Tarihi çarşıda 6 işletme küle döndü: 30 milyonluk zarar! | Video

30 Haziran 2026 17:06

Bursa'nın tarihi Kayhan Çarşısı'nda yangın sonrası acı bilanço ortaya çıktı. 6 işletmenin zarar gördüğü yangında mali zarar yaklaşık 30 milyon liraya ulaşırken, küle dönen işletmeler ise dronla görüntülendi.

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Yangın sabah saatlerinde tarihi Kayhan Çarşısı üzerinde bulunan bir mobilya imlathanesinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonrası kontrol altına alınan yangında 6 işletme zarar gördü. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba da gelerek yangın bölgesinde çalışmaları yakından izledi. Yangına 17 araç yaklaşık 100 personel katıldı.

30 MİLYONLUK ZARAR
Yangın sonrası acı bilanço ortaya çıktı. Yangında 13 işletmenin 6'sı neredeyse kullanılamaz hale geldi. Acı tablo, dron ile görüntülendi. Bölge esnafı, "Sabah saatlerinde çıktı. Elektrik tellerinin yüksek ısıya dayanamadığını düşünüyoruz. Çünkü elektrik tellerinin olduğu bölgeden dumanlar çıkmaya başladı. Fakat içeride mobilya olduğu ve ahşap yapıda binalar olduğu için hızla yayıldı. Daha sonra buraya çok sayıda ekip geldi. Yaklaşık 1-2 saate süren çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı. Çok şükür can kaybı yok ama mali zarar büyük oldu" dedi.
Ekiplerin çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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