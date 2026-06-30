Kamyonetteki ev eşyası taşıması narkotiğe takıldı: 144 bin 900 adet sentetik hap ele geçirildi | Video
30 Haziran 2026 14:06
Balıkesir'in Karesi ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, ev eşyalarının arasına gizlenmiş 144 bin 900 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 42 yaşındaki G.Ü. tutuklandı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 42 yaşındaki G.Ü., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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