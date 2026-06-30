Personelini darbeden hastane müdürü açığa alındı: Tartışma anı kamerada | Video 30 Haziran 2026 16:24 Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, devlet hastanesinde personelini darbeden hastane müdürü T.Y. açığa alındı, hakkında idari soruşturma başlatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 3 ay önce; iddiaya göre hastane müdürü T.Y. ile personel A.D. arasında tartışma çıktı. Hastane koridorundaki tartışma sırasında T.Y., A.D.'yi darbetti. Tartışma, hastane bahçesine de taştı. Burada T.Y.'nin attığı tek yumrukla A.D. yere yığıldı. Kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri sanal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede yayılırken, hastane müdürü T.Y. kaymakamlık kararıyla açığa alındı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAKKINDA DA İDARİ SORUŞTURMA

Bu arada, aynı hastanede bir güvenlik görevlisinin, bekleme salonunda şakalaştığı kadınının kucağına oturduğu görüntülere ilişkin de idari soruşturma açıldı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde meydana gelen her iki olayla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından idari soruşturma başlatılmış olup, süreç titizlikle ve hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.