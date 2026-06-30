Büyükçekmece'de buğday tarlasında yangın | Video

30 Haziran 2026 16:26

Büyükçekmece'de ekili buğday tarlasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.