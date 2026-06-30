Osmaniye merkezli 3 ilde organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama | Video
30 Haziran 2026 16:23
Osmaniye merkezli 3 ilde silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 25'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 31 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 25'i tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilirken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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