Video Yaşam Osmaniye merkezli 3 ilde organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama | Video
Osmaniye merkezli 3 ilde organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama | Video

Osmaniye merkezli 3 ilde organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama | Video

30 Haziran 2026 16:23

Osmaniye merkezli 3 ilde silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 25'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde faaliyet gösterdiği belirlenen silahlı organize suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 26 Haziran'da Osmaniye merkezli olmak üzere Ankara ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 10 uzun namlulu silah, 3 kuru sıkı tabanca, 2 bin 242 tabanca fişeği, 97 av tüfeği fişeği, 23 şarjör, 207,65 gram skunk, 80,61 gram bonzai, 1,84 gram esrar, 0,74 gram fubinica ve 48 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 31 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 25'i tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilirken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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