Büyükçekmece'de buğday tarlasında yangın | Video

30 Haziran 2026 16:11

Büyükçekmece, Çakmaklı Mahallesi'nde ekili buğday tarlasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına karadan müdahalesi sürerken bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopterinin de sevk edildiği öğrenildi.