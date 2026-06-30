Büyükçekmece'de buğday tarlasında yangın | Video
30 Haziran 2026 16:11
Büyükçekmece, Çakmaklı Mahallesi'nde ekili buğday tarlasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına karadan müdahalesi sürerken bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopterinin de sevk edildiği öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:04
Büyükçekmece'de buğday tarlasında yangın | Video 30.06.2026 | 16:09
02:04
Büyükçekmece'de buğday tarlasında yangın | Video 30.06.2026 | 15:57
01:09
01:57
00:41
Kavgada bıçakla yaralamaya 2 gözaltı | Video 30.06.2026 | 14:46
02:41
Komşular dayanamayıp taşınıyor! Koku ihbarında şoke eden manzara | Video 30.06.2026 | 14:41
00:50
00:24
01:39
01:45
Çocukların yerde bulup oynadığı hava fişek patladı: 2 yaralı | Video 30.06.2026 | 13:17
01:35
03:52
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! O anlar kamerada | Video 30.06.2026 | 12:46
00:23
Konya’da narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama | Video 30.06.2026 | 12:12
01:22
Esenyurt’ta iki grubun sopalarla birbirine girdiği anlar kamerada | Video 30.06.2026 | 11:15
05:58
02:27
SON DAKİKA: Bursa'da Tarihi Kayhan Çarşısı'nda yangın | Video 30.06.2026 | 10:24
05:45
Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 117 gözaltı kararı | Video 30.06.2026 | 10:19
00:28
Kolundaki dövme 33 yıllık firari dolandırıcıyı yakalattı | Video 30.06.2026 | 10:15
01:49