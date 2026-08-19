Şanlıurfa'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kuzen yan yana defnedildi | Video
19 Ağustos 2026 16:51
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kuzen yan yana defnedildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Birecik ilçesi ile Suruç ilçesi arasında meydana geldi. Hüseyin Korkmaz, Mehmet Korkmaz, Yasin Korkmaz ve M.K. isimli 4 kuzen, Birecik'ten kiraladıkları otomobil ile Şanlıurfa'ya gezmeye gitmek için yola çıktı. Şahısların içerisinde olduğu otomobil, Arat Dağı bölgesinde Salih A.'nın kullandığı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Hüseyin Korkmaz, Mehmet Korkmaz ve Yasin Korkmaz isimli kuzenleri hayatını kaybederken M.K. ile diğer aracın sürücüsü Salih A. ise ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
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