Alkollü kadın sürücü aniden gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü | Video
19 Ağustos 2026 14:07
Denizli'de alkollü kadın sürücü seyir halindeyken bir anda gaza basınca hem önündeki hem park halindeki araçları adeta biçti. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kadın sürücünün 1.70 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda büyük maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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