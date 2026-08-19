Alkollü kadın sürücü aniden gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü | Video

19 Ağustos 2026 14:07

Denizli'de alkollü kadın sürücü seyir halindeyken bir anda gaza basınca hem önündeki hem park halindeki araçları adeta biçti. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.