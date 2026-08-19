Video Yaşam 100 bin liralık takım çantasını çaldı, 1 gün sonra eksiksiz bir şekilde tekrar yerine bıraktı | Video
100 bin liralık takım çantasını çaldı, 1 gün sonra eksiksiz bir şekilde tekrar yerine bıraktı | Video

100 bin liralık takım çantasını çaldı, 1 gün sonra eksiksiz bir şekilde tekrar yerine bıraktı | Video

19 Ağustos 2026 16:27

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir çilingirin gece iş yerini kapatırken dışarıda unuttuğu yaklaşık 100 bin TL değerindeki takım çantası, kimliği belirsiz kişi tarafından alındı. Çantayı alan kişi sonraki gün eksiksiz şekilde tekrar yerine bıraktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

İlçede oto çilingirlik yapan Burçin Özer, 17 Ağustos gecesi iş yerini kapattığı sırada, içerisinde mesleğinde kullandığı özel ekipmanların bulunduğu yaklaşık 100 bin lira değerindeki takım çantasını dışarıda unuttu. Sabah yeniden iş yerine geldiğinde çantanın yerinde olmadığını fark eden Özer, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına baktı. Özgür, sabah saatlerinde iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz bir kişinin yaklaşık 40 kilogram ağırlığındaki çantayı alarak götürdüğünü fark etti. Polise giden Özgür, şikayetçi oldu. Şüpheli, bir gün sonra sabahın erken saatlerinde yeniden iş yerinin önüne gelerek çantayı eksiksiz şekilde yerine bıraktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'MALZEMELERLE BAŞKA İNSANLARA ZARAR VERİLEBİLİR'

Yaşananları anlatan Özer, "Kullandığımız motosikleti içeri alırken, ağır olan çantayı dışarıda bırakmıştık. Işıkları kapatınca da fark etmedik. Ertesi gün aradık, bulamadık. Kameralara bakınca birinin gelip aldığını gördük. Görüntüleri sanal medyada paylaşınca geri gelip bırakmış. Bizim için kıymetli bir çanta. İçindekilerin maddi değerinden ziyade, kullanılarak başka insanlara zarar verilebilir. Korkumuz oydu" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

100 bin liralık takım çantasını çaldı, 1 gün sonra eksiksiz bir şekilde tekrar yerine bıraktı | Video 03:58
100 bin liralık takım çantasını çaldı, 1 gün sonra eksiksiz bir şekilde tekrar yerine bıraktı | Video 19.08.2026 | 16:12
Ekipler, otomobilin altında kalan genç kadını kurtarmak için yoğun mücadele verdi: O anlar kamerada 01:49
Ekipler, otomobilin altında kalan genç kadını kurtarmak için yoğun mücadele verdi: O anlar kamerada 19.08.2026 | 15:28
Sındırgı’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Video 01:21
Sındırgı'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Video 19.08.2026 | 15:20
Motosiklet ile kamyonet çarpıştı! 2 kardeşin yaralandığı kaza kamerada 01:16
Motosiklet ile kamyonet çarpıştı! 2 kardeşin yaralandığı kaza kamerada 19.08.2026 | 15:15
Devrilen tırda yanarak can veren sürücü kazadan 1 saat önce sanal medyadan canlı yayın yapmış! | Video 01:15
Devrilen tırda yanarak can veren sürücü kazadan 1 saat önce sanal medyadan canlı yayın yapmış! | Video 19.08.2026 | 14:14
Alkollü kadın sürücü aniden gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü | Video 01:41
Alkollü kadın sürücü aniden gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü | Video 19.08.2026 | 14:04
Van’da operasyon! 48 kilo esrar ele geçirildi | Video 00:23
Van'da operasyon! 48 kilo esrar ele geçirildi | Video 19.08.2026 | 13:14
Bandırma’da yayaya yol veren otomobile, arkadan gelen minibüs çarptı | Video 00:14
Bandırma'da yayaya yol veren otomobile, arkadan gelen minibüs çarptı | Video 19.08.2026 | 13:01
Niğde’de otomobiller çarpıştı! 8 yaralı... | Video 00:43
Niğde'de otomobiller çarpıştı! 8 yaralı... | Video 19.08.2026 | 12:53
Otoyolda makas atarak ilerleyen iki otomobil çarpıştı! Kaza kamerada 00:11
Otoyolda makas atarak ilerleyen iki otomobil çarpıştı! Kaza kamerada 19.08.2026 | 12:48
Bursa’da yangın paniği! Yükselen dumanlar, gökyüzünü siyaha boyadı | Video 00:26
Bursa’da yangın paniği! Yükselen dumanlar, gökyüzünü siyaha boyadı | Video 19.08.2026 | 12:38
Kağıthane’de 4 katlı binanın çatısında yangın | Video 04:30
Kağıthane'de 4 katlı binanın çatısında yangın | Video 19.08.2026 | 12:22
Sultangazi’de yaşlı kadınları takip edip gasp eden şüpheli yakalandı | Video 01:15
Sultangazi’de yaşlı kadınları takip edip gasp eden şüpheli yakalandı | Video 19.08.2026 | 12:00
Ağacın arkasında pusuda bekleyip kafede oturan kişiyi vurdu! AVM’deki silahlı saldırı kamerada | Video 01:32
Ağacın arkasında pusuda bekleyip kafede oturan kişiyi vurdu! AVM'deki silahlı saldırı kamerada | Video 19.08.2026 | 11:50
Avcılar’da uyuşturucu operasyonu: 20 kilonun üzerinde narkotik madde ele geçirildi | Video 00:44
Avcılar’da uyuşturucu operasyonu: 20 kilonun üzerinde narkotik madde ele geçirildi | Video 19.08.2026 | 11:44
Plajda tesettürlü kadınları izinsiz şekilde görüntüleyip hakaret yağdırdılar: O paylaşıma soruşturma! | Video 00:57
Plajda tesettürlü kadınları izinsiz şekilde görüntüleyip hakaret yağdırdılar: O paylaşıma soruşturma! | Video 19.08.2026 | 11:37
Eskişehir’de bindiği taksiyi gasp etti! Taksiciler ise kaçan şüphelinin arkadaşını darp ettiler... | Video 02:17
Eskişehir'de bindiği taksiyi gasp etti! Taksiciler ise kaçan şüphelinin arkadaşını darp ettiler... | Video 19.08.2026 | 11:19
Kuytulculara operasyon: Alparslan Kuytul’un gözaltına alındığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:33
Kuytulculara operasyon: Alparslan Kuytul'un gözaltına alındığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 19.08.2026 | 10:26
Küçükçekmece’de kundaklanan otomobilin alevleri minibüse sıçradı! | Video 03:20
Küçükçekmece'de kundaklanan otomobilin alevleri minibüse sıçradı! | Video 19.08.2026 | 10:22
Kırmızı ışıkta geçen otomobil motosiklete böyle çarptı | Video 00:10
Kırmızı ışıkta geçen otomobil motosiklete böyle çarptı | Video 19.08.2026 | 10:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA