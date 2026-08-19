100 bin liralık takım çantasını çaldı, 1 gün sonra eksiksiz bir şekilde tekrar yerine bıraktı | Video 19 Ağustos 2026 16:27 Mersin'in Erdemli ilçesinde bir çilingirin gece iş yerini kapatırken dışarıda unuttuğu yaklaşık 100 bin TL değerindeki takım çantası, kimliği belirsiz kişi tarafından alındı. Çantayı alan kişi sonraki gün eksiksiz şekilde tekrar yerine bıraktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İlçede oto çilingirlik yapan Burçin Özer, 17 Ağustos gecesi iş yerini kapattığı sırada, içerisinde mesleğinde kullandığı özel ekipmanların bulunduğu yaklaşık 100 bin lira değerindeki takım çantasını dışarıda unuttu. Sabah yeniden iş yerine geldiğinde çantanın yerinde olmadığını fark eden Özer, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına baktı. Özgür, sabah saatlerinde iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz bir kişinin yaklaşık 40 kilogram ağırlığındaki çantayı alarak götürdüğünü fark etti. Polise giden Özgür, şikayetçi oldu. Şüpheli, bir gün sonra sabahın erken saatlerinde yeniden iş yerinin önüne gelerek çantayı eksiksiz şekilde yerine bıraktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'MALZEMELERLE BAŞKA İNSANLARA ZARAR VERİLEBİLİR'

Yaşananları anlatan Özer, "Kullandığımız motosikleti içeri alırken, ağır olan çantayı dışarıda bırakmıştık. Işıkları kapatınca da fark etmedik. Ertesi gün aradık, bulamadık. Kameralara bakınca birinin gelip aldığını gördük. Görüntüleri sanal medyada paylaşınca geri gelip bırakmış. Bizim için kıymetli bir çanta. İçindekilerin maddi değerinden ziyade, kullanılarak başka insanlara zarar verilebilir. Korkumuz oydu" dedi.